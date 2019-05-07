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Silahlı kuvvetlere minyatür füze

ROKETSAN, Yatağan Füze Sistemiyle tek piyadeye ve mini insansız araçlara, hassas güdümlü füze kabiliyeti kazandırıyor-
 07 Mayıs 2019 21:29
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Silahlı kuvvetlere minyatür füze

- ROKETSAN, füze teknolojileri ve alt sistemlerini, çok ufak bir hacme sığabilecek kadar küçülterek minyatür füze sistemi Yatağan'ı geliştirdi.

ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi'ni,14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Tek piyade tarafından mevcut bombaatar silahlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan Yatağan, meskun mahal muharebelerine; hassasiyet, menzil ve hedefe yönelmiş tahrip gücü getiriyor. Yatağan, hafifliği ve hassasiyeti ile insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçlarının da silahı olabilecek.

Meskun mahal harp ortamında görev yapmak zorunda kalan silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri; keskin nişancılar, toplu hedefler ve çatışma bölgesine intikal eden takviye unsurlar gibi tehditlere karşı karşıya kalıyor. Bu tehditlerin hızlı ve etkin bir şekilde ateş altına alınması, genellikle tek er tarafından rahatlıkla kullanılabilen bombaatar silahları ile sağlanıyor. Diğer yandan, bu silahlardan ateşlenen mühimmatın güdümsüz olması, ortaya çıkan yeni tehditlere göre menzillerinin kısa kalması, mesafe arttıkça hedef bölgede yüksek saçılım göstermeleri ve bu nedenle istenmeyen harici hasarlar oluşturmaları, önemli dezavantajlar olarak ortaya çıkıyor.

Yatağan Füze Sistemi ise ROKETSAN tarafından, tüm bu dezavantajları ortadan kaldıracak, yeni ve etkin bir çözüm olarak geliştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, mevcut ve yeni nesil 40 milimetre bombaatar silahlar kullanılarak atılabilen, mevcut bombaatar mühimmatının sahip olduğu yaklaşık 400 metrelik azami menzilin çok daha ötesinde etkili menzile sahip, keskin nişancı, toplu hedef ve benzeri tehditlere karşı doğrudan, tek seferde ve yüksek hassasiyet ile ulaşacak güdümlü minyatür füze sistemi Yatağan ortaya koyuldu.

- Lazer işaretlemeyle hedefi buluyor

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığıyla tek er tarafından kullanılan mevcut bombaatar silahlarının yanı sıra insansız kara, deniz ve hava araçları üzerinden de atılabilen Yatağan, yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile azami 1 metrelik cep mertebesinde vuruş hassasiyeti sunuyor. Bin metrenin üzerinde menzile ulaşabilen etkili bir silah sistemi olarak öne çıkan Yatağan, bir lazer işaretleyici kullanılarak belirlenen hedefe minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kanat tahrik sistemi sayesinde yönleniyor.

Yatağan'ın ihtiyaç duyduğu hedef işaretleme işleminin, kullanıcının isteğine bağlı olarak, kullanıcının kendisi, bir yardımcı personel, mini insansız hava aracı (İHA) ve insansız kara/deniz araçları (İKA/İDA) üzerine yerleştirilmiş lazer işaretleyicilerle yapılması yeterli oluyor.

Düşük faydalı yük kapasitesi olan İHA ve İKA/İDA'lara kolaylıkla entegre edilebilen ve bu araçları muharip birer unsur haline getirebilen Yatağan Füze Sistemi, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve fırsat hedeflerine karşı etkili olabiliyor. Kullanıcıya sunduğu farklı harp başlığı seçenekleri ile Yatağan'ın farklı hedef tiplerine karşı etkinliği de artırılabiliyor.

- Bombaatarları üretecek yerli firmalarla iş birliği

ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Grup Başkanlığı Güdüm ve Fotonik Teknolojileri Birimi Yönetici Mühendisi Ali Şimşek Tekerek, AA muhabirine, Yatağan projesinin 2 yıldır şirketin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Yatağan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle meskun mahal savaşlarında kullanılmak üzere gerçekleştirildiğini dile getiren Tekerek, "Yatağan, 40 milimetre çapında, 40 santimetre boyunda, lazer güdümlü minyatür bir füze sistemi. Bin metre menzilimiz var ve bin metreden 1 metre hassasiyetle vurabiliyoruz. 2021 yılında geliştirmenin tamamlanarak envantere alınmasını düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde de ilk atışlı testlerimizi yapacağız." dedi.

Yatağan'ın en iyi özelliklerinden birinin 40 milimetre bir bombaatardan atılabilmesi olduğunu ifade eden Tekerek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iyi niyet anlaşmasıyla Akdaş ve Ata Arms firmalarıyla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu firmalar, TSK için çok yakında envantere girecek 40 milimetre bombaatarları üretiyorlar. Yatağan mühimmatımız da 40 milimetre bombaatardan herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan kullanılabilecek bir sistem. Bunun yanısıra Yatağan mühimmatını aynı şekilde İHA'lardan atmak, İHA'lara karşı kullanmak gibi konseptler üzerinde de çalışıyoruz."
Anadolu Ajansı
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