1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu millet hiç kimsenin esareti altına girmez'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Türkiye ile uğraşanlar, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerekiyor"
 07 Mayıs 2019 21:33
Yazdır
'Bu millet hiç kimsenin esareti altına girmez'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile uğraşanların, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, şehit ve gazi aileleri için genel müdürlükte düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının yüzlerce yıldır şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Türkiye ile uğraşanların, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizin güneydoğusunda bir sınavdan geçiyoruz, hakikaten dertli bir coğrafyadayız. Hepimiz vatandaşlar olarak, şehit ve gazi ailelerimiz olarak bu milletin bir bireyi olmanın bedelini ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. 15 Temmuz'u yaşadık, demokratik bir iktidarı devirmeye kalktılar. Bunların hepsi hafızalarımıza kazındı." diye konuştu.

Zorlukların üstesinden birlik ve dirlik içinde olarak gelinebileceğini dile getiren Pakdemirli, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarını benimseyen herkesin yanında olacaklarını kaydetti.

Pakdemirli, Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyanın refahından daha fazla pay alan, dünyanın zengin ve bölgesinin güçlü ülkelerinden biri olacağına işaret etti.

Programda ayrıca, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da birer selamlama konuşması yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak'
07 Mayıs 2019 22:41		 SP adayı, İmamoğlu lehine çekiliyor mu?
07 Mayıs 2019 22:36
TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması
07 Mayıs 2019 21:41		 İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB binasından ayrıldı
07 Mayıs 2019 20:40
Çavuşoğlu: Tehditleri ciddiye almıyoruz
07 Mayıs 2019 20:36		 Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu
07 Mayıs 2019 19:22
Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
07 Mayıs 2019 19:20		 Türkiye gündemine oturan Zeynep'e validen hediye
07 Mayıs 2019 19:16
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
07 Mayıs 2019 19:02		 Özkan: YSK, hukuk çerçevesinde karar veriyor
07 Mayıs 2019 18:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dardanel 3
ayrılık 2
göksel gümüşdağ 1
rahat vermemek 1
Venezuela 1
birçok ünlünün ekrem imamoğlu lehine tweet atması 3
şık 2
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
Yağlı güreş 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam