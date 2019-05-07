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Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
|07 Mayıs 2019 22:01
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörün altında kalan 5 yaşındaki Esma Demir, ağır yaralandı.
Ailesi tarafından Çınar Devlet Hastanesine götürülen Demir, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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