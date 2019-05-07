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Bu köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Kazdağlarının eteğinde taş binaları ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabela ile ticari fotoğraf çekimi yasaklandı.
 07 Mayıs 2019 22:05
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Bu köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Kazdağlarının eteğinde taş binaları ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabela ile ticari fotoğraf çekimi yasaklandı. Ticari fotoğraf çekmek isteyen kişiler muhtarlığa başvurup aidatını ödeyip fotoğraf çekebilecek.

Köy girişine konulan tabelada "Köy Muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır" denildi.

Tabela ile yetinmeyen muhtarlık bu tür fotoğraf çeken kişilere de telefon ile ulaşarak alınan kararı bildirdi. Köy Muhtarı Suat Can, "Bizim yasağımız hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlara yönelik değil. Ticari amaçlı gelen ve mezuniyet fotoğrafı çekenlere" dedi.

Can, "5 yıldır devam eden işletmeciler ve köy halkından gelen fotoğraf çekimleri ile ilgili şikayetler bu sezon çoğalınca biz de ihtiyar heyeti olarak Nisan ayı içinde toplandık ve 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla köy içinde ticari fotoğraf çekimlerini yasakladık. Yine de gelin veya mezuniyet çekimleri yapmak isteyen kişiler önce muhtarlığımıza uğrayıp izin için belirlediğimiz miktarın ödemesini yapıp ve nerelerde çekim yapacağını belirmek şartıyla çekim yapabilecek. Hafta sonu olunca her sokakta bir gelin çekimi ya da öğrencilerden oluşan mezuniyet çekimleri yapılıyor. Yollar zaten dar. Toplu çekim olduğu için çekim dakikalar boyu sürüyor bu da trafiği aksatıyor. Gelin çekimleri ise daha detaylı olduğu için sokak resmen esir alınıyor. Vatandaş oteline gidecek uzun süre aracında beklemek zorunda kalıyor. Birde şu var, evler taş bina ve özenli yapılmış sahibinden izin almadan bahçeye hatta eve girenler oluyor bu da köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor" dedi.

Köy Muhtarı Suat Can, "Köyümüzü dekor olarak kullanmak isteyen profesyonel fotoğrafçılar mutlaka muhtarlıktan bedelini ödeyip izin alacak ve nerelerde çekim yapacaklarını bize bildirecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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