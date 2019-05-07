Giresun'da orman yangını! Müdahale edilemiyor
|07 Mayıs 2019 22:17
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Giresun'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.
Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı.
Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.
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