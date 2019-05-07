'Çiriş otu' vatandaşın geçim kaynağı oldu
|07 Mayıs 2019 22:26
|Yazdır
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yüksek dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen 'Çiriş' otu yöre halkının geçim kaynağı oldu.
Gürpınar ilçesinde dağlık alanlarda yetişen "Çiriş" otu ilkbahar mevsimi ile birlikte tezgahlarda yerini aldı.Vatandaşlar, 'Çiriş' otunu toplamak için at, katır sırtında yada yürüyerek Karukuş Mahallesi'nde dağlara çıkıp 'Çiriş' otu topluyor. Yüksek kesimlerde büyük zahmetle toplanan otlar, atlarla ilçe merkezine getirilip, kilosu 2,5 liradan satışa sunuluyor.
Mikail Bilir ,'Çiriş' otunun kendileri için geçim kaynağı olduğunu söyledi. Bilir "Çiriş otu baharın gelişiyle dağların yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen bir ottur. Bahar aylarında bizim geçim kaynağımız oluyor. Sabahın erken saatlerinde yüksek dağlara giderek burada 'Çiriş' otu topluyoruz.
Topladığımız bu otları Van merkeze yada Gürpınar ilçe merkezinde satıyoruz. Mutfaklarda yemeklerde kullanılan yemeği çok lezzetlidir. Bunu toplamak zor olsa da birçok kişinin geçim kaynağıdır".dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin 'sucul canlıları' bu müzede incelenecek
07 Mayıs 2019 22:31
|Dedesinin tarifiyle başladı, siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2019 22:09
|Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı: 'Kerebiç'
07 Mayıs 2019 21:57
|50 yıldır siren sesiyle oruç açıyorlar
07 Mayıs 2019 21:37
|Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı
07 Mayıs 2019 20:30
|58 yaşında bisikletle Türkiye'yi turluyor
07 Mayıs 2019 19:13
|Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi
07 Mayıs 2019 19:07
|Şehit sözleşmeli er Akkuş, son yolcuğuna uğurlandı
07 Mayıs 2019 19:03
|Polis memuru, mağarada bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı
07 Mayıs 2019 17:30
|Artık 'kesik minare' değil
07 Mayıs 2019 17:10