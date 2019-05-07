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'Çiriş otu' vatandaşın geçim kaynağı oldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yüksek dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen 'Çiriş' otu yöre halkının geçim kaynağı oldu.
 07 Mayıs 2019 22:26
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'Çiriş otu' vatandaşın geçim kaynağı oldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yüksek dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen 'Çiriş' otu yöre halkının geçim kaynağı oldu.

Gürpınar ilçesinde dağlık alanlarda yetişen "Çiriş" otu ilkbahar mevsimi ile birlikte tezgahlarda yerini aldı.Vatandaşlar, 'Çiriş' otunu toplamak için at, katır sırtında yada yürüyerek Karukuş Mahallesi'nde dağlara çıkıp 'Çiriş' otu topluyor. Yüksek kesimlerde büyük zahmetle toplanan otlar, atlarla ilçe merkezine getirilip, kilosu 2,5 liradan satışa sunuluyor.

Mikail Bilir ,'Çiriş' otunun kendileri için geçim kaynağı olduğunu söyledi. Bilir "Çiriş otu baharın gelişiyle dağların yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen bir ottur. Bahar aylarında bizim geçim kaynağımız oluyor. Sabahın erken saatlerinde yüksek dağlara giderek burada 'Çiriş' otu topluyoruz.

Topladığımız bu otları Van merkeze yada Gürpınar ilçe merkezinde satıyoruz. Mutfaklarda yemeklerde kullanılan yemeği çok lezzetlidir. Bunu toplamak zor olsa da birçok kişinin geçim kaynağıdır".dedi.
DHA
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