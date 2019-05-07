Türkiye'nin 'sucul canlıları' bu müzede incelenecek

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) kurulan "Türkiye Sucul Canlılar Müzesi"nde ülke genelindeki havzalardan çıkarılan sucul canlılar incelenerek, kayıt altına alınacak.

SDÜ Su Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan, Türkiye'nin ilk ve tek sucul canlı müzesi olma özelliği taşıyan merkezde, Türkiye'nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Mevcut konumu dolayısıyla sucul canlılar türünde büyük bir zenginliğe sahip olan Türkiye'de, kayıt altına alınmamış türlerin gün yüzüne çıkarılması için de önem arz eden müzede yapılacak çalışmalar bilim dünyasına ciddi katkı sunacak.

SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin ciddi bir emekle oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'nin biyolojik zenginliğine sahip çıkılması amacıyla müzenin kurulduğunu ifade eden Şener, müzenin bilim dünyası için çok ciddi bir veri tabanı oluşturacağını kaydetti.

Müzede farklı havzalardan gönderilen örneklerin bulunduğunu dile getiren Şener, "Müzeye gönderilen örnekler bilimsel saklama ve koruma şartlarına uygun olarak sergileniyor. Oluşturulan veri tabanıyla 'Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne entegre olmayı hedefliyoruz." dedi.

Şener, müzede 150 çeşit balık türü, 200 böcek, 70 makrofit ile makro ve mikro örneğin sergilendiğini belirterek, bu örneklerin araştırmacılar tarafından mikroskopla incelenebileceğini söyledi.

Şu anda birçok havzadan gelen örneklerin müzede sergilendiğini ve incelendiğini aktaran Şener, şöyle devam etti:

"Elde edilen sucul canlılar müzemize gönderiliyor. Gelen örnekler kayıt altına alınıp, bilimsel yöntemlerle korunarak sergilenmektedir. Şu an için birçok farklı havzadan örnekler müzemizde bulunuyor. Geleceğe yönelik yapılacak çalışmalarla birlikte müze envanterimiz daha da gelişecek. Çok farklı ve özel örnekler müze bünyesinde sergilenecek."

Araştırmacıların da müze bünyesindeki örnekleri inceleme fırsatı bulacaklarını, bu yönüyle de müzenin bilim camiası için ciddi bir veri tabanı özelliği sunduğunu vurgulayan Şener, "Şu anda müzede sucul flora ve fauna örneklerimiz yer alıyor. Balık, tatlı su böcekleri, makrofitlerimiz, onunla birlikte likenler, algler gibi çok çeşitli sucul örnekler müzede sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Şener, SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinin da özel çalışmalarına ait örnekleri müze bünyesinde sergilediklerini bildirdi.

"Bilim turizmine katkı sağlayacak"

Müzenin yapılacak çalışmalarla daha iyi bir noktaya geleceğini anlatan Şener, "Müzemiz bilimsel açıdan farklı yerler görmeyi ve keşifler yapmayı seven insanlarımıza ciddi bir olanak sağlayacak. Başta öğrenciler olmak üzere tüm halkın ziyaretine açık. Böylelikle hem bölge hem de Isparta için bilim turizmine katkı sağlayacak. Isparta'nın bilim dünyasına kazandırdığı güzel bir çalışma burası. Sadece sergileme değil, aynı zamanda bilim dünyası için çok ciddi bir veri tabanı burası." diye konuştu.