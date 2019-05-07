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SP adayı, İmamoğlu lehine çekiliyor mu?

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, yenilenecek seçimlerde aday olmayacağına dair iddiaları yalanlayarak "Seçim çalışmasına hazırım" dedi.
 07 Mayıs 2019 22:36
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SP adayı, İmamoğlu lehine çekiliyor mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından Saadet Partisi'nin adayını geri çekeceği iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, "Seçim çalışmasına hazırım" dedi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi. YSK, ayrıca İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının da geri alınmasına karar verdi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Kararın ardından Saadet Partisi'nin adayını geri çekeceği iddia edildi. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Necdet Gökçınar, "Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

KARAR BUGÜN VERİLECEK

Gökçınar, şöyle devam etti:

"YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. Partimizin konuyla ilgili görüş ve kararı bugün yapılacak GİK toplantısından sonra Genel Başkanımız tarafından duyurulacaktır. Ben yeniden seçim çalışmaları için hazırım."

31 MART'TA ALDIĞI OY

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.
Memurlar.Net
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