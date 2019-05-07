1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil seçiminde en çok hangi renkler tercih edildi?

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,2'sinin beyaz renkte olduğu görüldü.
 07 Mayıs 2019 22:47
Yazdır
Otomobil seçiminde en çok hangi renkler tercih edildi?

Geçen Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,2'sinin beyaz renkte olduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, motorlu kara taşıtlarına ait Mart verilerini inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı görüldü. Böylelikle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mart sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 olarak saptandı. Trafiğe kayıtlı araçlar içinde beyaz renkli otomobiller ise her zaman ön planda olurken Ocak-Mart döneminde trafiğe kayıt yaptıran 95 bin 583 aracında yüzde 53,2'sinin beyaz olduğu kaydedildi. Geri kalan yüzde 23,7'lik kısım ise gri renk olurken, yüzde 7,4'ü siyah, 5,7'si de kırmızı oldu.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılında otomobillerle alakalı basında 45 bin 160 adet haber çıkışı tespit edildi. Otomobillerle alakalı basına yansıyan haber başlıklarında ise trafikte yaşanan sıkıntıların ön planda olduğu gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu
05 Mayıs 2019 19:11		 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk dört ayında yüzde 48 azaldı
03 Mayıs 2019 11:40
Sürücülere yazlık bakım uyarısı
01 Mayıs 2019 12:27		 ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
01 Mayıs 2019 10:11
Yerli otonun taht kavgası
29 Nisan 2019 09:00		 Otomotivde yılın yenilikçi tasarımları ödüllendirilecek
28 Nisan 2019 17:28
Ayaklı galericilere kötü haber
27 Nisan 2019 15:04		 Trafik sigortasında yeni dönem: Artık daha fazla ödeyecekler
24 Nisan 2019 01:13
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
24 Nisan 2019 00:49		 Harput Kalesi önünde drifte 5 bin TL ceza
23 Nisan 2019 23:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?00:01 - 8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:54 - Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi23:48 - CHP, 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek23:46 - Astımı tetikleyen en büyük faktör sigara23:41 - 'Karanlık zihniyet demokrasi dersi vermeye kalkıyor'23:38 - CHP'li belediyeler, 23 Haziran için, bu afişleri bastı23:36 - Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın23:31 - Emekli astsubay, kaz çiftliği kurdu23:26 - Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
23:21 - Hastalığı yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi23:16 - 38 yıldır hiç trafik cezası yemeyen taksiciye ödül23:11 - Nisan ayının zam şampiyonu gömlek oldu23:07 - Kimya profesörü mezun olduğu okullarda ders verdi23:03 - Davutoğlu da açıklama yaptı, Ak Partililer tepki gösterdi22:58 - Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı22:53 - Ramazan'da ağız kokusunu önlemek mümkün22:47 - Otomobil seçiminde en çok hangi renkler tercih edildi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
israil,türkiye'den korkuyor 4
game of thrones izlemek için izin almak 2
07.05.2019 dolar kuru 1
doların 6 lira olması 6
Venezuela 1
haşat etmek 4
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
ideal kilo 1
Yağlı güreş 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam