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Nisan ayının zam şampiyonu gömlek oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2019 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünün yüzde 25,64 ile gömlek olduğunu, fiyatı en çok düşenin ise yüzde eksi 50,50 ile patlıcan olduğunu bildirdi.
 07 Mayıs 2019 23:11
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Nisan ayının zam şampiyonu gömlek oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2019 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünün yüzde 25,64 ile gömlek olduğunu, fiyatı en çok düşenin ise yüzde eksi 50,50 ile patlıcan olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Nisan ayı bilgilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde yüzde 1,73 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1,69 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bölgedeki fiyat artışı yüzde 19,34 ile Türkiye ortalamasının 0,16 puan altında gerçekleşti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 25,64 ile gömlek (Erkek için) olurken, onu yüzde 25,52 artış ile havuç, yüzde 23,57 ile patates, yüzde 21,36 ile limon ve yüzde 18,53 artış ile makyaj malzemeleri takip etti.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde eksi 50,50 ile patlıcan olurken, onu yüzde eksi 40,03 taze fasulye, yüzde eksi 28,44 salatalık, yüzde eksi 27,55 çarliston biber ve yüzde eksi 25,63 yeşil soğan takip etti.
İhlas Haber Ajansı
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