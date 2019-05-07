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Hastalığı yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi

55 yaşında hayata veda eden zabıta memuru Hüseyin Koparan belediyede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.
 07 Mayıs 2019 23:21
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Hastalığı yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve mesai arkadaşları 55 yaşında hayata veda eden zabıta memuru Hüseyin Koparan'ı belediye düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 2 çocuk babası Koparan için tören, saat 10.00'da Muratpaşa Belediyesi'nde yapıldı. Törene, Başkan Uysal'la birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve birlikte mesai yaptığı zabıta arkadaşları katıldı. Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, Hüseyin Koparan'ın Şerefli bir hayat yaşadığını, güzel çalışmalar yaptığını blirterek " . Toplumumuz için, insanlık için, kendi ailesi için. Anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. Allah rahmet etsin. Allah yakınlarına metanet versin. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Okunan dualarının ardından Koparan'ın cenazesi zabıta arkadaşlarının omuzlarında defnedileceği Korkuteli'nin Gümüşlü Mahallesine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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