Emekli astsubay, kaz çiftliği kurdu

Deniz Kuvvetlerinden subay olarak emekli olan Turan Özen, ülke üretimine katkıda bulunmak için Sivas'a yerleşerek kaz çiftliği kurdu.

Deniz Kuvvetlerinde 26 yıl boyunca Subaylık yapan Turan Özen, emekli olduktan sonra memleketi Sivas'a yerleşti. 26 yıl asker olarak ülkesine hizmet eden Özmen, Türkiye'nin üretimine katkı sağlamak için kaz üretimi yapan arkadaşının kardeşinden esinlenerek kaz çiftliği kurdu. Sivas'a bağlı İsmail Bey çiftliği köyünde çiftlik kuran Özen, yüksek verimli Rus ve Linda cinsi bin 100 kaz civcivi alarak üretime başladı. Şimdi ise bin 100 anaç kaz ile elde ettiği yumurtalardan civciv elde edip yurdun dört bir yanına gönderiyor. Özen'in hedefi üretimi arttırıp yumurta ve civciv ihracatı yapmak.

26 yıl Deniz Subaylığı yaptı

Turan Özen, 26 yıl boyunca Deniz Subaylığı yaptıktan sonra emekli olduğunu belirterek, "Ben yaklaşık 26 yıl Türk Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra emekli olmuş bir deniz ast subayıyım. Emekli olmaya karar verdikten sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm. En iyi bildiğim iş olan toprak ve hayvancılık üzerine yoğunlaştım. Bunun içinde öncelikli olarak memleketime dönmeye, toprağıma dönmeye, köyüme dönmeye karar verdim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Kazcılık, Türkiye'de yeni doğan bir sektör. Katma değeri yüksek bir sektör. Henüz insanlar tam olarak bilmiyor, değerini bilmiyor. Bunun değerini bildirmek, köylüye ve çevre köylere örnek olmak amacıyla buraya geldim bu çiftliği kurudum. Amacım burada kaz üretip Türkiye'nin birçok iline hatta yurt dışına kaz ihraç etmek. Kaz eti, kaz yumurtası ve kaz civcivi ihraç etmek" dedi.

Arkadaşının kardeşi ilham oldu

Arkadaşının kardeşinin tavsiyeleri üzerine kaz yetiştiriciliği işine girmeye karar verdiğini anlatan Özen, "Birlikte çalıştığımız bir arkadaşım vardı. Onu kardeşi kazcılık yapıyordu. Onun çiftliğini görerek onun tavsiyeleri üzerine ben kaz işine girmeye karar verdim. Pişman da değilim. Çok hoşuma gidiyor. Zor meşakkatli bir iş ama bazen mutlu olduğum anlarda oluyor, mutsuz olduğun anlarda oluyor. Pişman değilim, yapıyoruz çalışıyoruz, üretiyoruz. Önemli olan üretmek. Katma değer olarak ülke ekonomisi bir değer katmak" şeklinde konuştu.

Bin 100 anaç kaza ulaştı

Özen, yetiştiriciliğe bin 100 kaz civcivi ile başladığını söyleyerek, "Biz bu çiftliği kurarken bin 100 tane civciv ile başladık. Civcivlerden bir kısmı ilk aşamadan öldüler, sonra tekrar takviye ettik. Şu anda bin 100 tane anacımız var. Bin 100 civcivden bin 100 anacımız oldu. Bizim yerli kazlarımız küçük, cüsseli ve yumurta verimi çok azdır. Yerli kazlar 40 ile 60 arası yumurta yar. Kiloları ise 5 ile 7 arasındadır. O yüzden ben Rus kazını ile Linda kazını tercih ettim. Anaçlarımızın fiyatı mevsime göre değişiyor ama şu andaki fiyatı 350 lira. Neden 350 lira çünkü yumurta zamanı yumurta verimi olan bir kaz. Yumurtlayıp bize değer katan bir kaz olduğu için şu anda pahalı" ifadelerini kullandı.