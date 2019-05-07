CHP'li belediyeler, 23 Haziran için, bu afişleri bastı
|07 Mayıs 2019 23:38
|Yazdır
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı, Kentpark ve Müzeler Kompleksi başta olmak üzere tüm turistlik alanları İstanbul'dan gelen vatandaşlara kapattığını duyurdu.
Çeşme ve Datça Belediyesi de sosyal medya hesaplarında, İstanbululara yönelik yayınladığı afişli mesajla, "Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle, sahillerimizden, 23 Haziran günü denize girmek, hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır" "23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı, Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz :)" duyurusu yapmıştı.
CHP'li belediyeler, bu duyurulularla, CHP'li seçmenleri 23 Haziran'da İstanbul'da tutmaya çalışıyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2019 00:01
|CHP, 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek
07 Mayıs 2019 23:48
|'Karanlık zihniyet demokrasi dersi vermeye kalkıyor'
07 Mayıs 2019 23:41
|Davutoğlu da açıklama yaptı, Ak Partililer tepki gösterdi
07 Mayıs 2019 23:03
|'31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak'
07 Mayıs 2019 22:41
|SP'nin İstanbul adayı, İmamoğlu iddiasını yalanladı
07 Mayıs 2019 22:36
|TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması
07 Mayıs 2019 21:41
|'Bu millet hiç kimsenin esareti altına girmez'
07 Mayıs 2019 21:33
|İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB binasından ayrıldı
07 Mayıs 2019 20:40
|Çavuşoğlu: Tehditleri ciddiye almıyoruz
07 Mayıs 2019 20:36