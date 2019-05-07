CHP'li belediyeler, 23 Haziran için, bu afişleri bastı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı, Kentpark ve Müzeler Kompleksi başta olmak üzere tüm turistlik alanları İstanbul'dan gelen vatandaşlara kapattığını duyurdu.

Çeşme ve Datça Belediyesi de sosyal medya hesaplarında, İstanbululara yönelik yayınladığı afişli mesajla, "Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle, sahillerimizden, 23 Haziran günü denize girmek, hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır" "23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı, Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz :)" duyurusu yapmıştı.

CHP'li belediyeler, bu duyurulularla, CHP'li seçmenleri 23 Haziran'da İstanbul'da tutmaya çalışıyor