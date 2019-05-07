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Astımı tetikleyen en büyük faktör sigara

Astımlı hastaların kesinlikle sigara içmemesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Cebrail Azar, astımı tetikleyen en büyük risk faktörlerinin başında sigara geldiğini söyledi.
 07 Mayıs 2019 23:46
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Astımı tetikleyen en büyük faktör sigara

Astımlı hastaların kesinlikle sigara içmemesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Cebrail Azar, astımı tetikleyen en büyük risk faktörlerinin başında sigara geldiğini söyledi. Ramazan ayında olunması nedeniyle bilgi de veren Dr. Azar, kontrol altında olan astım hastalarının doktorları aksi bir şey söylemediği sürece oruçlarını tutabileceğini aktardı.

Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, 7 Mayıs Dünya Astım Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dünyada astım sıklığının toplumda çok fazla göründüğünü anımsatan Dr. Cebrail Azar,"Astım solunum yollarında geçici ve tekrarlayan nefes darlığıyla seyreden öksürük, balgam ve göğüste baskı hissi ile kendini ortaya koyan bir hastalıktır. Kronik bir hastalıktır. Kronik hastalıklarda düzenli ilaç kullanımı önemlidir. Astımı, KOAH, Bronşit gibi hava yollarıyla karışan diğer hastalıklardan da ayırt etmek gerekir. Bu durumlarda nefes darlığı şikayetleri olduğunda öksürük de geçmiyorsa nefes darlıklarında ben astım mıyım diye hekim arkadaşlara başvurduklarında yardımcı olunur. Nefes darlığının başka sebepleri de olabilir. Bunlar mesela kalp, böbrek, nörolojik gibi birçok hastalıklarda olabilir" dedi.

Astımı tetikleyen en büyük faktör sigara

Nefes darlığında astımın çeşitli risk faktörleri olduğuna da değinen Uzm.Dr.Azar, "Astımlı hastaların kesinlikle sigara içmemesi lazım.Sigara içiyorsa da bırakması lazım. Astımı tetikleyen mevcut genetik alt yapıyı ortaya çıkaran en büyük risk faktörünün başında sigara gelmektedir. Polenlerin alerjenlerin artık çoğaldığı bir dönemdeyiz. Bu durumlarda alerjik astımı olan hastaların dışarıya çıkacaklarsa maskeyle çıkmalarında fayda var. Toz ve çeşitli kokular gibi alerji olanların alerjen dönemlerin arttığı dönemlerde tedbir alması önemlidir. Alerjik astım tanısı için biz alerji testleri yapıyoruz. cilt (priçk) testi yapılabilir. Cilt testinin dışında kanda da alerji testleri yapılabilir biz bu noktada hastanemizde hastalarımıza o imkanı sunmaktayız. Astım ilaçlarının nasıl kullanıldığı astım tanısı koymak kadar astım tedavisini düzenli bir şekilde kullanmak önemlidir. Astım hastalarımızın genelde 1-3 ay arasında kontrole gelmesini isteriz. Hastaların takiplerde ilaç dozu artabilir ya da astımı kontrol altındaysa dozu azaltılabilir" ifadelerini kullandı.

"Astımlı hastalar kontrol altındaysa oruç tutabilir"

Ramazan ayında olunması nedeniyle astımlı hastalar için de bilgi veren Dr.Azar, "Astımlı hastalar eğer kontrol altındaysa hekimleri tarafından bir aksi bir durum belirtilmedikçe oruçlarını tutabilirler. İlaçlarını da sahur ve iftarda kullanabilirler. Bazı ilaçları günde tek doz olanların bir defa kullanması yeterli oluyor. Bazı ilaçlarımız var, astım ilaçlarımız onlar günde iki defa oluyor onu da iftarda ve sahur da kullanabilirler. Hayatı tehdit eden astım atak dönemlerinde biz oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Rahatladıktan sonraki dönemlerde tutabilirler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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