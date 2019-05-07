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CHP, 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle yarın YSK'ye başvuracaklarını bildirdi
 07 Mayıs 2019 23:48
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CHP, 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için yarın YSK'ye başvuracaklarını belirtti.

Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararının ardından YSK'ye yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal ettiğini anımsatan Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını ifade etti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini bildirdi.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı
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