Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi
|07 Mayıs 2019 23:54
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Trabzon Havalimanı'na getirildi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yaklaşık 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından uçakla Trabzon'a getirildi.
Şehit Ateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına konuldu.
Bu sırada, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yer alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt'a gönderilmek üzere havalimanından uğurlandı.
Şehit cenazesinin, yarın Bayburt'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Karşılamada, şehidin yakınlarının yanı sıra Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.
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