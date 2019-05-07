1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi

2016 yılında Beşiktaş'taki saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi Trabzon'a getirildi
 07 Mayıs 2019 23:54
Yazdır
Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yaklaşık 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından uçakla Trabzon'a getirildi.

Şehit Ateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yer alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt'a gönderilmek üzere havalimanından uğurlandı.

Şehit cenazesinin, yarın Bayburt'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Karşılamada, şehidin yakınlarının yanı sıra Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli astsubay, kaz çiftliği kurdu
07 Mayıs 2019 23:31		 Hastalığı yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi
07 Mayıs 2019 23:21
38 yıldır hiç trafik cezası yemeyen taksiciye ödül
07 Mayıs 2019 23:16		 Türkiye'nin 'sucul canlıları' bu müzede incelenecek
07 Mayıs 2019 22:31
'Çiriş otu' vatandaşın geçim kaynağı oldu
07 Mayıs 2019 22:26		 Dedesinin tarifiyle başladı, siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2019 22:09
Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı: 'Kerebiç'
07 Mayıs 2019 21:57		 50 yıldır siren sesiyle oruç açıyorlar
07 Mayıs 2019 21:37
Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı
07 Mayıs 2019 20:30		 58 yaşında bisikletle Türkiye'yi turluyor
07 Mayıs 2019 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?00:01 - 8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:54 - Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi23:48 - CHP, 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek23:46 - Astımı tetikleyen en büyük faktör sigara23:41 - 'Karanlık zihniyet demokrasi dersi vermeye kalkıyor'23:38 - CHP'li belediyeler, 23 Haziran için, bu afişleri bastı23:36 - Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın23:31 - Emekli astsubay, kaz çiftliği kurdu23:26 - Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
23:21 - Hastalığı yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi23:16 - 38 yıldır hiç trafik cezası yemeyen taksiciye ödül23:11 - Nisan ayının zam şampiyonu gömlek oldu23:07 - Kimya profesörü mezun olduğu okullarda ders verdi23:03 - Davutoğlu da açıklama yaptı, Ak Partililer tepki gösterdi22:58 - Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı22:53 - Ramazan'da ağız kokusunu önlemek mümkün22:47 - Otomobil seçiminde en çok hangi renkler tercih edildi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 3
favori bkz başlıkları 1
her şey çok güzel olacak 7
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 4
doların 6 lira olması 6
Yürüyen Merdivende yürümek 1
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
elinde telefonla uyumak 4
asil azmaz,bal kokmaz 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam