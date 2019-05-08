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8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 08 Mayıs 2019 00:01
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8 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katılacak.

(Kırıkkale/13.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- MHP'nin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TÜİK, "İstatistiklerle Aile, 2018" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze)

2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Kocaeli / 09.30)

- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Zonguldak / 10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 6 sanık hakkındaki dava Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana / 11.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya gelecek.

(Amsterdam/22.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/17.30)

4- Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

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