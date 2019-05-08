Alan adı tahsisi ODTÜ'den alındı, BTK'ya verildi
ODTÜ'nün, Türkiye'nin alan adları üstündeki hakimiyeti sona erdi. Bundan sonra nic.tr uzantılı alan adları tahsisi BTK tarafından yapılacak
|08 Mayıs 2019 04:38
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1991 yılından bu yana ODTÜ tarafından yürütülmekte olan nic.tr uzantılı alan adı tahsis işlemleri ODTÜ'den alınarak BTK'ya verildi.
Alan adı tahsisinin BTK'ya geçtiği ICANN tarafından da onaylandı.
Söz konusu düzenleme 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa, bu yönde konan hükümler sağlanmıştı.
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