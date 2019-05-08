Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmasının ardından, 37 yıldır, Sultanahmet Camisi avlusunda yapılmakta olan, dini yayınlar fuarı uygulamasına izin vermemişti.

Aynı alanda, sahaflar fuarına izin verilmesi ise bir çok dini çevre tarafından "Esnaftan, emniyetten ve itfaiyeden gelen talepler sonrasında izin verilmedi" gerekçesinin doğru olmadığı şeklinde yorumlandı.

Mazbatanın iptali ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın belediye başkanı vekili olarak görevlendirilmesinin akabinde, dini yayınlar fuarının yeniden Sultanahmet Camisi avlusunda yapılması kararı alındı

Açıklamayı İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yaptı. Göksu ayrıca, bir takipçisinin sorusunu üzerine, teravih namazı saatlerine denk getirilen Ramazanla ilgisiz konser saatlerinin düzeleceğini belirtti.