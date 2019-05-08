Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı
|08 Mayıs 2019 04:44
|Yazdır
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmasının ardından, 37 yıldır, Sultanahmet Camisi avlusunda yapılmakta olan, dini yayınlar fuarı uygulamasına izin vermemişti.
Aynı alanda, sahaflar fuarına izin verilmesi ise bir çok dini çevre tarafından "Esnaftan, emniyetten ve itfaiyeden gelen talepler sonrasında izin verilmedi" gerekçesinin doğru olmadığı şeklinde yorumlandı.
Mazbatanın iptali ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın belediye başkanı vekili olarak görevlendirilmesinin akabinde, dini yayınlar fuarının yeniden Sultanahmet Camisi avlusunda yapılması kararı alındı
Açıklamayı İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yaptı. Göksu ayrıca, bir takipçisinin sorusunu üzerine, teravih namazı saatlerine denk getirilen Ramazanla ilgisiz konser saatlerinin düzeleceğini belirtti.
Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camii avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı bu Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak.Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) 7 Mayıs 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alan adı tahsisi ODTÜ'den alındı, BTK'ya verildi
08 Mayıs 2019 04:38
|Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor
07 Mayıs 2019 21:53
|LGS kılavuzunda güncelleme
07 Mayıs 2019 21:09
|Tüketiciler en çok neden şikayet etti?
07 Mayıs 2019 21:01
|İstanbul'da raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı
07 Mayıs 2019 20:53
|Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki
07 Mayıs 2019 16:51
|Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme
07 Mayıs 2019 15:56
|Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
07 Mayıs 2019 15:51
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvan değişikliği sınav ilanı
07 Mayıs 2019 15:36
|Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma
07 Mayıs 2019 15:28