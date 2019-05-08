YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine dair verdiği karar öncesinde "Zaten benim güvendiğim tek kurum YSK" demişti. Ancak, karar sonrasında İmamoğlu bu kez "Kınıyorum" dedi ve ekledi "Bazı kurumlar dalalet ve hatta hıyanet içinde"
|08 Mayıs 2019 05:03
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YSK KARARI ÖNCESİ SÖYLEDİKLERİ
Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair kararı öncesinde şunları söylemişti:
"Zaten Yüksek Seçim Kurulu şuan benim güvendiğim tek kurum, Sonuna kadar güveniyorum, inşallah bu güvenimizi, milyonlarca kişinin güvenini kazanmış durumda"
YSK KARARI SONRASI SÖYLEDİKLERİ
Ancak, YSK'nın seçimleri yenileme kararının ardından İmamoğlu yaptığı açıklamada YSK'yı kınamakla kalmadı, bazı karar alıcıların hıyanet içerisinde olduğunu belirtti.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun o videosu
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