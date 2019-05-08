Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: 'Çete', 'satılık', 'yüzünüze tükürürler'

İstanbul seçimleri YSK tarafından iptal edilince Kılıçdaroğlu ağzını bozdu. YSK üyelerinin açık kanunsuzluğu görüp karar vermesine bozulan CHP Lideri, 'satılık çete' diye andığı Kurul'un 7 üyesini hem tehdit etti hem de hedef gösterdi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a verilen oyların tutanaklarda sıfırlandığı, 31 bin 280 sandığın 6 bin 539'unda kamu görevlisi olmayan birilerinin 'başkan' olarak görev yaptığı, bu sandıklardan 13 bin 84'üne ise memur olmayan üyelerin hukuka aykırı biçimde atandığı seçimleriniptaline karar veren YSK üyeleri, sadece görevleri yaptıkları için 'çete' olmakla itham edildi.

BUNLARA HİÇ DEĞİNMEDİ

YSK'yı linç korosunun başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor. 11 üyeli Kurul'da, seçimlerin yenilenmesi kararı 4'e karşı 7 oyla alınmıştı. "Seçimler yenilensin" diyerek hükmünü bildiren 7 üyeyi Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis Grup Toplantısında isim isim hedef gösterdi, tehdit etti.

Aynı Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine yapılan organize hilelere ısrarla değinmedi; oyların sadece yüzde 10'u yeniden sayılmasına rağmen İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın neden 29 binlerden 13 bine kadar gerilediğinden de bahsetmedi; haklarında soruşturma açılmış sandık başkan ve üyelerinden şimdilik 43'ünün FETÖ ile irtibatını ise hiç hatırlamadı. Bunun yerine, verdikleri kararı beğenmediği YSK'nın 7 üyesini 'satılık' diyerek itham etmeyi tercih eden CHP Lideri, 23 Haziran'da kararı yine milletin sandıkta vereceğini unuttu.

ÇETE, TAŞERON, CİNAYET...

7 hakimin millet iradesine kumpas kurduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: