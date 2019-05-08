225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararından sonra, İstanbul için yeni bir seçim takvimi belirlenecek. YSK'nın daha önce aldığı karar doğrultusunda, yenilenen seçimlerde aynı adaylar, aynı partiler ve aynı seçmenler geçerli olacak. YSK'nın aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin takvimi İstanbul İl Seçim Kurulu belirleyecek. Seçimlerle ilgili yenileme kararı alınması durumunda, seçimin yönetimi ve takvimi o il veya ilçenin seçim kurulunun yetkisinde bulunuyor. Ancak itirazlar durumunda YSK devreye giriyor. İl seçim kurulunun belirleyeceği takvim, diğer seçim takvimlerinden kısa olacak.

AYNI SEÇMEN, AYNI ADAYLAR

İstanbul seçimlerinde aynı seçmen kütükleri geçerli olacak. 23 Haziran'a kadar 18 yaşını dolduranlar dahil, yeni seçmen yazılmayacak. Kısıtlı olan, ölü görünen ve hem cezaevinde hem de ikametgahında seçmen görülenler ise seçmen kütüklerinden düşülecek. Bu durumdakilerin sayısının 2 bin 500 civarında olduğu belirtiliyor. Seçime girecek adaylar da değiştirilemeyecek. Bu değişiklik ancak ölüm veya istifa halinde mümkün olabilecek ve istifa edecek adaylar İl Seçim Kurulunun belirlediği takvim kapsamında bu kararını bildirecekler.

KARAR NASIL GELDİ...

YSK'nın seçimleri iptal kararına konu olan sandık kurullarının usulsüz oluşturulması ile ilginç bir detay ortaya çıktı. YSK'nın iptal gerekçesinde, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu belirtilmişti. YSK'nın incelediği 225 sandık başkanının 298 sayılı kanunun 23'üncü maddesindeki, 'Sandık kurullarındaki üyeliklerin kamu çalışanları arasından doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur' hükmüne bile uygun olmadığı belirlendi. 225 sandık başkanının kayıtlarda 'İşsiz' görünmesine rağmen, sandık başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi. YSK, 225 sandıktaki oyların iki aday arasındaki aradaki farkı etkiler nitelikte olduğuna kanaat getirerek, usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen diğer sandık kurullarını incelemeye gerek görmedi. Her sandıkta ortalama 300-350 seçmen oy kullanmıştı. YSK, bu hesaptan yola çıkarak 225 sandıkta toplamda 70 bine yakın oyun kullanıldığını, bu sayının da iki aday arasındaki oy farkının üzerinde olduğu kanaatine vararak iptal kararı vermiş oldu.

SANDIK KURULLARI DEĞİŞECEK

31 Mart'ta oy pusulasında ismi bulunan adaylar ve partiler 23 Haziran'da da geçerli olacak. Ancak, partiler isterse adayını çekebilecek veya seçime girmeme kararı alabilecek. 31 Mart'ta seçime girmeyen partiler 23 Haziran'da da seçime katılamayacak. İstanbul'daki seçimlerde görev yapacak sandık kurulu başkan ve üyeleri değişecek. Tamamı mülki idare amirlerinin hazırladığı kamu görevlileri listelerinden seçilecek isimlerden oluşturulacak. 31 Mart'ta usulsüz oluşturulan sandık kurullarında dışarıdan atanan isimler yerine, memurlardan atama yapılacak.

Yücel Kayaoğlu