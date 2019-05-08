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Üniversite öğrencisine 2 bin 425 TL harçlık

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Üniversiteli gençler için gelen son dakika haberine göre bu yazdan itibaren toplum yararına çalıştığı takdirde cep harçlığı kazanacak! Üstelik burs gibi gelecek olan bu maaşın miktarı da az değil... 3 ay boyunca toplum yararına haftada üç gün çalışacak olan gençler 2 bin 425 lira para kazanabilecek.
 08 Mayıs 2019 07:40
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Üniversite öğrencisine 2 bin 425 TL harçlık

Üniversite öğrencisi gençler için müjdeli bir son dakika haberi geldi. Bu yaz toplum yararına çalıışan üniversitelilere cep harçlığı geliyor!

Üniversiteli gençler için gelen son dakika haberine göre bu yazdan itibaren toplum yararına çalıştığı takdirde cep harçlığı kazanacak! Üstelik burs gibi gelecek olan bu maaşın miktarı da az değil... 3 ay boyunca toplum yararına haftada üç gün çalışacak olan gençler 2 bin 425 lira para kazanabilecek.

Sabah
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