Dedeye indirimsiz müebbet
|08 Mayıs 2019 07:55
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İstanbul'da eşi Esme Aksakal'ı (76) cep telefonuna gelen mesajlar yüzünden 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Bilal Aksakal (84), "Kasten eşini öldürmek" suçundan oy birliğiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı, davanın karar duruşmasına cezaevinden getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit ile Bilal Aksakal'ın avukatı Ünal Kaya katıldı. Bilal Aksakal'ın avukatı müvekkilinin bir hata yaptığını belirterek, dosyaya öldürdüğü eşinin mesaj dökümlerini delil olarak sunduklarını söyledi. Müvekkiline indirim uygulanmasını isteyen avukat, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
'BEN DE ÖLMEDİĞİME ÜZÜLDÜM'
Mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ve pişman olduğunu sözlerine ekleyen Aksakal, "84 yaşındayım ve hayatım boyunca yalan söylemedim. Eşim bana 'Avukatımla görüştüm. Pazartesi Çanakkale'ye gidiyorum. Söz verdiğim insanlar var. Seni aldatıyorum, aldatacağım da' dedi. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün 'Ben gidiyorum' dedi. Yalvarınca bana saydırdı. Dizine eğildim. Hakaretler etti. Gözlerim karardı. Düşünemedim. İlaç içtim ölürüm diye. Sızdım kaldım. Kendimi Metris'te görünce ölmediğime üzüldüğüm kadar hiçbir zaman üzülmedim. Ne polisi ne karakolu hatırlıyorum. Ben hanımıma kıydım, utanıyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme, Aksakal'ı "Eşini kasten öldürmek" suçundan oy birliğiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.
ALİ OKTAY
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