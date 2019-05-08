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'Mor Işık'tan geçen sahte para bastılar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bastıkları sahte paraları piyasaya süren 8 kişilik organize bir çeteyi operasyonla çökertti.
 08 Mayıs 2019 08:10
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'Mor Işık'tan geçen sahte para bastılar

Çete üyelerinin Bağcılar'da yer alan bir adresi matbaa olarak kullandıkları tespit edildi. S.A.'nın liderliğindeki çetenin 8 üyesi de operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; toplamda 5 milyon 700 bin lira değerinde 20'şer liralık sahte banknot ve toplamda 2 milyon dolar değerinde 100'er dolarlık sahte döviz ele geçirildi. 18 milyon liraya yakın sahte paraya ve sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Sahte banknotların, sahte paraların anlaşıldığı "Mor Işık"tan bile geçebilecek profesyonellikte hazırlandığı belirtildi. Çete üyeleri tutuklandı. Çetenin, 20'şer liralık banknotların alışverişlerde kontrol edilmediği için bu yöntemi kullandıkları, seri bir şekilde 20'şer liralık banknotlar basarak piyasaya sürdükleri ifade edildi.

EMİR SOMER

Sabah
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