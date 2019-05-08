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'Mor Işık'tan geçen sahte para bastılar
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bastıkları sahte paraları piyasaya süren 8 kişilik organize bir çeteyi operasyonla çökertti.
|08 Mayıs 2019 08:10
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Çete üyelerinin Bağcılar'da yer alan bir adresi matbaa olarak kullandıkları tespit edildi. S.A.'nın liderliğindeki çetenin 8 üyesi de operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; toplamda 5 milyon 700 bin lira değerinde 20'şer liralık sahte banknot ve toplamda 2 milyon dolar değerinde 100'er dolarlık sahte döviz ele geçirildi. 18 milyon liraya yakın sahte paraya ve sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.
EMİR SOMER
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