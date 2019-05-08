103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar 'aynı adayla seçimle katılma görüşü oluştu' şeklinde açıklama yaptı. Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde 103 bin oy almıştı.
|08 Mayıs 2019 08:19
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31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, 23 Haziran seçimine dair bir paylaşım yaptı.
31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.
"YSK'nın İBB Başkanlık Seçimi'ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur" diyen Gökçınar, "Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde 103 bin oy almıştı.
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