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Osmaniye Kadirli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem'in Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi
 08 Mayıs 2019 08:40
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Osmaniye Kadirli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58'de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi.
İhlas Haber Ajansı
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