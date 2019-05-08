1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
 08 Mayıs 2019 09:01
Yazdır
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 3-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 31. kilometresinde bulunan Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44. kilometresinde devam eden farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 44-46. kilometrelerinde (Bandırma-Çanakkale istikameti) trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 45. kilometresindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma 31 Mayıs'a kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar güne 6,16 TL ile başladı
08 Mayıs 2019 09:05		 Silahlı kuvvetlere minyatür füze
07 Mayıs 2019 21:29
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
07 Mayıs 2019 21:25		 Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor
07 Mayıs 2019 21:13
Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor
07 Mayıs 2019 21:05		 Atıklardan ekonomiye 10 milyar liralık katkı mümkün
07 Mayıs 2019 20:57
Tarımda katma değeri yüksek üretim hamlesi
07 Mayıs 2019 20:44		 Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
07 Mayıs 2019 19:46
Çeyrek altın ne kadar?
07 Mayıs 2019 12:44		 Gün ortası döviz fiyatları
07 Mayıs 2019 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
BORON sıvı geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asil azmaz,bal kokmaz 1
selvi boylum al yazmalım 4
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 3
andrea bocelli 1
İftar menüsü fiyatları 2
hiç sorun değil 2
sınıfta smackdown oynayan liseliler 3
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 3
abdullah gül'ün rest çekmesi 6
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam