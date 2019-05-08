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Dolar güne 6,16 TL ile başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Mayıs 2019 09:05
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Dolar güne 6,16 TL ile başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1610 6,1620
Avro 6,9100 9,9110
Sterlin 8,0270 8,0670
ANKARA
ABD Doları 6,1150 6,1750
Avro 6,8500 6,9200
Sterlin 7,9440 8,1300

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 6,1570 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün en yüksek 6,1989'u gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,15 üzerinde 6,1513'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 6,1570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 6,9080'den, sterlin/TL yatay seyirle 8,0390'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1209, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3072 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,42 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında yarından itibaren hareketlenecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığını, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Yurt içinde, bugün Hazine nakit bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyatları ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 6,22'nin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
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