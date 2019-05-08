MHP'li belediye T.C. İbaresini tabelaya ekledi
Özbağ Belediyesine MHP'li Başkan T.C. İbaresini astırdı
|08 Mayıs 2019 09:19
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Kırşehir'in Özbağ kasabasında, yeni Belediye Başkanı MHP'li Rasim Arazay, belediye binası girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi ekletti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası AK Parti'den Belediyeyi devralan Arazay, T.C. ibaresi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.İbare Belediye girişine asıldıktan sonra konuşan Belediye Başkanı Rasim Arazay, "Bizler için çok büyük eksiklik olan 'T.C.' ibaresini layık olduğu ve olması gerektiği şekilde yerine yazdırdık. Bu konular her Türk vatandaşının olduğu gibi bizim de hassas noktamızdır" dedi.
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