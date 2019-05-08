GS-BJK maçında yasa dışı bahisten 5 kişi tutuklandı
|08 Mayıs 2019 09:29
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Mersin'de, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sırasında yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlediği operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.D, S.Ö, Y.A, H.A ve H.K. adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polisler, Mersin'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddia edilen 4 şüpheliyi "QR kodla" para çekerken suçüstü yakalamış, zanlıların üzerinden 379 bin lira tutarında çek ve senet, 32 bin 190 lira, 5 cep telefonu ve çok sayıda bankamatik kartı ele geçirmişti.
Zanlıların, çektikleri paraları yurt dışındaki örgüt yöneticilerine dekontlarıyla teslim etmeyi planladıklarını tespit edilmişti.
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