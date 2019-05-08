Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
İstanbul Seçimleri yenilensin diyen 7 YSK üyesi hiç görüş belirtmemiş
|08 Mayıs 2019 09:32
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yenilecek olan İstanbul seçimleri ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Sarıkaya ayrıca YSK'nın karar aldığı oylamaya ilişkin de bilgiler paylaştı.
Seçimler yenilensin diyen 7 YSK üyesinin hiç görüş belirtmediğini açıkladı.
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