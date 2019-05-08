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Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş

İstanbul Seçimleri yenilensin diyen 7 YSK üyesi hiç görüş belirtmemiş
 08 Mayıs 2019 09:32
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Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yenilecek olan İstanbul seçimleri ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Sarıkaya ayrıca YSK'nın karar aldığı oylamaya ilişkin de bilgiler paylaştı.

Seçimler yenilensin diyen 7 YSK üyesinin hiç görüş belirtmediğini açıkladı.

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Habertürk
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