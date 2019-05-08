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1868'de kurulan Danıştay 151 yaşında

"Şurayı Devlet" adıyla 1868'de kurulan Danıştay, 151'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor- Danıştay'ın 151'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 10 Mayıs'ta tören düzenlenecek
 08 Mayıs 2019 09:38
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1868'de kurulan Danıştay 151 yaşında

"Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay, 151'inci yaşını kutluyor.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının "Meclis Hükümeti"nin yönetimine geçtiği sırada sona erdi. Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanun'la Danıştay yeniden kuruldu ve 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı.

Anayasada öngörülen yüksek mahkemelerden Danıştay, anayasanın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde görev yapıyor. Danıştayın idari görevleriyle yargı görevini yürütecek daireleri birbirinden ayrı çalışıyor.

Yüksek Mahkemede dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar da hizmet veriyor.

- Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Danıştayın 151'inci kuruluş yıl dönümünde, çeşitli etkinlikler yapılacak.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün başkanlığındaki heyet, 9 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. 10 Mayıs'ta ise Danıştay Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Bu törende, Danıştay Başkanı Güngör konuşma yapacak.

Törenin ardından "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdari Yargı" ve "İdari Yargıda İçtihat Ayrılıkları Sorunu ve Çözüm Önerileri" konularında iki ayrı oturumda sempozyum gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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