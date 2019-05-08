Sahte kimlikle işe girip müşterilerin kartlarını kopyaladı

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda vatandaşlardan gelen kart kopyalama şikayetlerinin artması üzerine harekete geçti. Kartların kopyalandığı yerleri tespit eden siber polisi, İstanbul'dan gelen M.G. isimli şahsın sahte kimlikle bir akaryakıt istasyonunda işe girdiğini fark etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler şahsın beraberinde getirdiği kart kopyalama aparatını bir cihaza yerleştirip ödeme yapan vatandaşların kartlarını kopyaladığını, vatandaşların parmaklarını izleyerek aldığı şifreleri ise telefonuna kaydettiğini tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler yaptıkları uzun süreli takibin ardından şahsın İstanbul'da kaldığı evi buldu. M.G. evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken vatandaşların hesaplarından çektiği paraları da diğer şüphelilerle birlikte yurt içinde ve yurt dışında harcadıkları belirlendi.

İstanbul'dan Bursa'ya getirilen M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ekipler diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.