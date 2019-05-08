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Sandık kurulları revize edilecek

YSK'nın İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından gözler 23 Haziran'a çevrildi. Bu süreçte 31 Mart'a göre terk fark sandık kurulu başkan ve üyelerinin yeniden belirlenmesi olacak
 08 Mayıs 2019 10:04
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Sandık kurulları revize edilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için verdiği iptal kararından sonra gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Bu süreçte İstanbul İl Seçim Kurulu yeni seçim takvimini belirleyecek. 23 Haziran'a göre yeniden takvim şekillendirilirken, değişiklik yapılacak tek nokta, seçim, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Kurul başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ AYNI

YSK'nın verdiği karar doğrultusunda yenilenecek seçimde, öncelikli olarak oluşturulacak seçim takvimine göre süreç işleyecek. Seçmene yönelik ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Yenilenecek seçimde 31 Mart 2019'daki seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş seçmen kütüğü verileri üzerinden oluşturulan sandık seçmen listeleri kullanılacak. Ancak bu listelerde düzeltmeler söz konusu olabilecek.

KISITLILAR AYIKLANACAK

Seçmen listesinde yer alan kısıtlı isimler ayıklanacak. Cezaevlerinde bulunan ve adrese dayalı nüfus sisteminde İstanbul'da kayıtlı bulunan 'tutuklular' oy kullanabilecek. Aynı şekilde şartla salıverilme gibi durumlar sonucunda cezaevinden çıkmış olanlar da nüfus kaydı İstanbul'da olmak koşuluyla oy kullanabilecek. Bunun dışında -nüfus kaydının taşınması mümkün olamayacak.

3 BİN YENİ SEÇMEN

31 Mart için seçmen listeleri oluşturulurken 18 Yaşını Mart ayı başı itibarıyla doldurmuş olan gençler oy kullanma imkanı bulurken, yenilenecek seçimde Mart'tan 22 Haziran'a kadar 18 yaşını dolduranlar da oy kullanabilecek. Bu arada 18 yaşını dolduranların sayısının İstanbul için yaklaşık 3 bin civarında yeni seçmen anlamına gelebileceği belirtildi.

AYNI ADAYLARLA SEÇİME

31 Mart seçimlerine katılma hakkı kazanan partiler, 23 Haziran İstanbul seçimlerine de katılabilecekler. Siyasi partiler, mevcut adayları dışında aday gösteremeyecek. Ancak ölüm veya istifa gibi nedenlerle adaylığın boşalması durumunda yeni bir isim bildirilebilecek. Oy pusulalarının basımında da 31 Mart seçimi için uygulanan kıstaslar uygulanacak.

SADECE İBB İÇİN SANDIĞA

Vatandaş, 23 Haziran'daki seçimde sadece 'büyükşehir belediye başkanlığı' için oy kullanacak. Tek pusulayı sandığa atacak. Yeni seçimde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

10 milyon 560 bin kişi sandığa gidecek

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. Her sandıkta 400 seçmen oy kullanabilecek.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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