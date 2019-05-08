Bakan Koca'dan Savcı Sayan'a ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde müşahede altında bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti
|08 Mayıs 2019 10:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde müşahede altında bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti.
Twitter hesabından ziyaretini duyuran Bakan Koca, "Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde müşahede altında bulunan Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan'ın sağlık durumunu tedavi süresince yakından takip ettik. Sağlık durumu iyi olan Sayın Sayan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.
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