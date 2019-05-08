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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde, cinayet silahının izine ulaşıldı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde silahı temin ettiği iddiasıyla tutuklananların sayısı 3'e çıktı. Tanık R.E. yanında çalışan Halil C.'nin silahı DHKP-C ile irtibatlı olduğunu bildiği Hüseyin K.'ya verdiğini söyledi
 08 Mayıs 2019 10:09
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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde, cinayet silahının izine ulaşıldı

Terör örgütü DHKPC'ye yönelik yürütülen bir soruşturmada önemli bir veriye ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz aylarda Halil C. İsimli şüpheli 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında dinlenilen tanıklardan bir tanesi olan R.E ifadesinde Halil C'nin dolaylı yoldan 31 Mart 2015 tarihinde makamında rehin alınan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine karıştığını öne sürdü.

"ÖRGÜTLE İLİŞKİLİYDİ"

İfadesine örgütle ilişkili kişiler hakkında bilgi vermek istediğini aktaran tanık R.E. , Halil C.'nin örgüt mensuplarıyla sıkı diyalog içerisinde olduğunu belirterek, "Örgüt mensuplarına maddi destek ve silah temin ettiğini biliyorum. Kendisi bulunduğumuz her ortamda DHKP-C'ye yardım ettiğini rahatça söylüyordu. Halil C.'nin yanında tanıdığım örgüt üyeliğinden tutuklu olduğunu bildiğim Hüseyin K. isimli şahısla sık sık görüşür kendisinden övgüyle bahsederdi" dedi.

Halil C.'ye ait dükkanda bulunduğu bir sırada 3 kişilik bir arkadaş grubuyla 'Silahçı Yüksel' isimli bir işyerine gittiklerini anlatan R.E ifadesine şöyle devam etti: "Yaklaşık bir iki saat sonra tekrar geri geldiklerinde Halil C. Belinden çıkararak kahverengi deri kılıf içerisinde kahverengi kabzalı pek yeni olmayan Fransız 10'lusu olarak bildiğim bir silah çıkartarak bize gösterdi. Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra Hüseyin K. İsimli kişi dükkana gelerek çekmecede bulunan Fransız 10' lusu diye tabir edilen silahı Halil C.'den alıp beline takarak ayrıldı.

1 AY SONRA ŞEHİT EDİLDİ

Yaklaşık 1 ay kadar sonra ise İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik saldırı olayı meydana geldi. Ben bu olayı basından takip ettiğimde olayda kullanılan silahın Fransız 10'lusu olduğunu öğrendim. Bu silahın Halil C. Tarafından Hüseyin K. İsimli kişiye teslim ettiği Fransız 10'lusu olabileceğini düşündüm."

AYNI SİLAH MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu tanık ifadesi sonrası Halil C.'nin Hüseyin K.'ya teslim ettiği Fransız 10'lusu şeklinde tabir edilen silahın, makamında teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz cinayetinde kullanılıp kullanılmadığını araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Halil C.'nin daha önce savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerle geçmişte herhangi bir iletişim kaydının olup olmadığı da mercek altına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silahı teröristlere temin ettiği gerekçesiyle Avukat Murat Canım geçtiğimiz sene tutuklanmıştı. Canım'dan önce ise 2017 yılı içerisinde aynı suç kapsamında bir başka şüpheli olan Mustafa Koçak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sabah
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