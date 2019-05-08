Davos ısrarla Erdoğan'ı çağırıyor
|08 Mayıs 2019 10:17
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Türkiye'ye bir dizi ziyaret için gelen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davos'ta gerçekleşecek 50'nci yıl dönümümüze davet edildi. Katılıp katılmama kararı Başkan Erdoğan'a ait ancak kendisi içtenlikle davet edildi" dedi. Ankara ziyaretinde bakanlık düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Brende "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmemizde Dünya Ekonomik Forumu ile Türkiye arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık, forumun önemi konusunda görüş birliğine vardık. Ayrıca şimdi Türkiye ekonominin rekabet edebilirliğini güçlendirmek için ekonomik reformlar yaptığı dönemde bu oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'ın Ürdün'deki 'sıfır atık' konuşmasının çok iyi karşılandığını söyleyen Brende "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la da görüşerek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusunda iş birliğinin öneminden bahsettik" diye konuştu.
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