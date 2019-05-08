Van'da PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
|08 Mayıs 2019 10:22
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Van'ın Başkale ilçesindeki terör operasyonunda araziye gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, araziye gömülü 3 küçük tüp, 3 çuval içerisinde 150 kilogram gübre ve el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlanmış mutfak tüpü ele geçirildi.
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