1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Köprüden düştüm' diye oğlunu aradı, 2 gün sonra cesedi bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde teravih namazına gitmek için evden çıkan, ilerleyen saatlerde de telefonla oğlunu arayıp, köprüden düştüğünü söyleyen Halis Gül'ün (75), 2 gün sonra sulama kanalının içinde cesedi bulundu
 08 Mayıs 2019 10:36
Yazdır
'Köprüden düştüm' diye oğlunu aradı, 2 gün sonra cesedi bulundu

Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, önceki gün teravih namazına gitmek için evden çıktı. Saat 23.04'te de oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'den bir daha haber alınamadı.

Gültekin Gül'ün başvurusu üzerine jandarma arama çalışması başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Halis Gül'ün saat 20.00 sıralarında kaymakamlık lojmanları önünden geçerek, Ardahan'ın Göle ilçesi yönüne yürüdüğünü belirledi. Gül'ün oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yola çıkarak, yerini tespit etmeye çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre mesafedeki baz istasyonu yakınında arama yaptı. Ancak Gül'ün izine rastlanmadı.

Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen Halis Gül'ü arama çalışmaları dün gün boyu devam etti. Arama kurtarma köpeği Taliska'nın da kullanıldığı aramalarda Halis Gül bulunamadı. Gece, jandarmaya ait ısıya duyarlı droneler tarafından yapılan aramalardan da sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde bugün saat 07.00 sıralarında hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, Vişneli HES'in yanından geçen yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalının içinde cesetle karşılaştı. İhbar üzerine gelen jandarma, cesedin Halis Gül'e ait olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından Halis Gül'ün cenazesi, otopsi için Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında
08 Mayıs 2019 11:32		 Engellilerin kullandığı şarj soketlerini dördüncü kez çaldılar
08 Mayıs 2019 10:54
'Mor Işık'tan geçen sahte para bastılar
08 Mayıs 2019 08:10		 Dedeye indirimsiz müebbet
08 Mayıs 2019 07:55
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
07 Mayıs 2019 23:26		 Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
07 Mayıs 2019 22:21
Giresun'da orman yangını! Müdahale edilemiyor
07 Mayıs 2019 22:17		 İntihar girişimini bu sözlerle engelledi
07 Mayıs 2019 22:13
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü
07 Mayıs 2019 22:01		 Traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
07 Mayıs 2019 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı11:47 - YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!11:41 - Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti11:38 - Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi11:37 - Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi11:37 - 15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım11:35 - 'Vatandaşlar iftar sonrasında rahatlıkla kan bağışlayabilir'11:35 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi11:32 - 17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında11:28 - Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
11:24 - Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu11:24 - 'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'11:23 - MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı11:22 - TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru11:17 - HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama11:09 - İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı11:06 - CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti11:05 - Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
BORON sıvı geliyor
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isviçre çakısı 1
cep telefonu uygulamaları 1
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
israil,türkiye'den korkuyor 4
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 5
opet'in sürekli gizli zam yapması 1
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 4
birçok ünlünün ekrem imamoğlu lehine tweet atması 3
tolga öcal 1
07.05.2019 liverpool vs barcelona maci 2
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam