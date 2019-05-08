1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Iğdır eski belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı
 08 Mayıs 2019 10:46
Yazdır
Iğdır eski belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2014-2019 yılları arasında Iğdır'da belediye başkanlığı görevini yürüten BDP'li Murat Yikit'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yikit, jandarma ekiplerinin kentteki bir adrese düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen Yikit'in sorgusu sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Vatandaşlar iftar sonrasında rahatlıkla kan bağışlayabilir'
08 Mayıs 2019 11:35		 MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı
08 Mayıs 2019 11:23
İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı
08 Mayıs 2019 11:09		 Havalimanında başörtülülere hakarete dava
08 Mayıs 2019 10:57
Sahte kimlikle işe girip müşterilerin kartlarını kopyaladı
08 Mayıs 2019 09:43		 1868'de kurulan Danıştay 151 yaşında
08 Mayıs 2019 09:38
GS-BJK maçında yasa dışı bahisten 5 kişi tutuklandı
08 Mayıs 2019 09:29		 MHP'li belediye T.C. İbaresini tabelaya ekledi
08 Mayıs 2019 09:19
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
07 Mayıs 2019 21:25		 FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7 yıl 1 ay hapis
07 Mayıs 2019 12:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı11:47 - YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!11:41 - Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti11:38 - Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi11:37 - Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi11:37 - 15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım11:35 - 'Vatandaşlar iftar sonrasında rahatlıkla kan bağışlayabilir'11:35 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi11:32 - 17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında11:28 - Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
11:24 - Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu11:24 - 'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'11:23 - MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı11:22 - TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru11:17 - HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama11:09 - İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı11:06 - CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti11:05 - Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
BORON sıvı geliyor
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her şey çok güzel olacak 7
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 5
ekrem imamoğlu 8
yozgat'ı kıskanıyorlar 4
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
game of thrones izlemek için izin almak 1
abdullah gül'ün rest çekmesi 6
cep telefonu uygulamaları 1
zekerya beyaz 2
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam