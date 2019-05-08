TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik yaşı gelmesine karşın 2000 yılından önce BAĞKUR'a kayıt yaptırmadığı için bu imkana kavuşamayan esnafa, oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın BAĞKUR sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.

2000 yılından önce BAĞKUR'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa, oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda esnafın, daha önce verilen geriye dönük borçlanma hakkından ekonomik nedenlerden dolayı faydalanamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"BAĞKUR sigortalılarının, vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin borçlanılması ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık sürede borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı. Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede."