1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Marmaris'te düzenlenen yüzme yarışmasında 40 yaşındaki Tolga Öcal, skandal bir harekete imza attı. Öcal, yarışmadan diskalifiye edildi.
 08 Mayıs 2019 11:03
Yazdır
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurdu.

Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü.

Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.

Bu anlar kameralara yansıdı.


Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

SAĞLIK KABİNİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisine yapılan bu hareketin ardından küçük sporcu Seyfi Diker, gözyaşlarına boğuldu. Çizgiyi geçer geçmez yere yığılan Diker, sonrasında sağlık kabinine götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım
08 Mayıs 2019 11:37		 Bakan Koca'dan Savcı Sayan'a ziyaret
08 Mayıs 2019 10:06
Osmaniye Kadirli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
08 Mayıs 2019 08:40		 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
08 Mayıs 2019 07:08
Şehidin cenazesi Trabzon'a getirildi
07 Mayıs 2019 23:54		 Emekli astsubay, kaz çiftliği kurdu
07 Mayıs 2019 23:31
Hastalığa yenik düşen zabıta memuru toprağa verildi
07 Mayıs 2019 23:21		 38 yıldır hiç trafik cezası yemeyen taksiciye ödül
07 Mayıs 2019 23:16
Türkiye'nin 'sucul canlıları' bu müzede incelenecek
07 Mayıs 2019 22:31		 'Çiriş otu' vatandaşın geçim kaynağı oldu
07 Mayıs 2019 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı11:47 - YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!11:41 - Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti11:38 - Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi11:37 - Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi11:37 - 15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım11:35 - 'Vatandaşlar iftar sonrasında rahatlıkla kan bağışlayabilir'11:35 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi11:32 - 17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında11:28 - Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
11:24 - Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu11:24 - 'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'11:23 - MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı11:22 - TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru11:17 - HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama11:09 - İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı11:06 - CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti11:05 - Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
BORON sıvı geliyor
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınıfta smackdown oynayan liseliler 3
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
boyalı civcivler 3
yozgat'ı kıskanıyorlar 4
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
ayrılık 2
game of thrones izlemek için izin almak 1
teravih 1
Fakir edebiyatı 1
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam