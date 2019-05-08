Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı
Marmaris'te düzenlenen yüzme yarışmasında 40 yaşındaki Tolga Öcal, skandal bir harekete imza attı. Öcal, yarışmadan diskalifiye edildi.
|08 Mayıs 2019 11:03
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurdu.
Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü.
Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.
Bu anlar kameralara yansıdı.
SAĞLIK KABİNİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kendisine yapılan bu hareketin ardından küçük sporcu Seyfi Diker, gözyaşlarına boğuldu. Çizgiyi geçer geçmez yere yığılan Diker, sonrasında sağlık kabinine götürüldü.
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