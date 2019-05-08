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Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini 'adaletli' bir karar olarak niteledi, "YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır" dedi. Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'taki oy oranının ise yüzde 60.42 olduğunu söyledi.
 08 Mayıs 2019 11:05
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Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Türkiyemizin ufkunu perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir. Oyalanamayız, karanlık senaryoları alttan alamayız. Yeter ki samimi olunsun, ortak akla riayet edilsin, iyi niyet hakim olsun.

?Kutuplaşarak mesafe alamayız. Herkes aklını başına almalıdırı. Bizim terk edecek bir yurdumuz yoktur. MHP olarak safımız Türkiye'nin safı. Önümüze bakmalıyız. Siyasi ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Biz Türk milletiyiz Türkiye'yiz binlerce yıllık Türk tarihinin bereketiyiz.

'31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.

Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli tuzaklarla ilgili söyleceklerim vardır. Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış. Ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar.

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.
Memurlar.Net
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