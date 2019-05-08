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CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti

CHP yenilenecek İstanbul seçimlerinde destek istemek amacıyla DSP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.
 08 Mayıs 2019 11:06
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CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından gözler 'ittifak dışı' partilere çevrildi. CHP de destek istemek amacıyla DSP'ye bir ziyarette bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi tarafından karşılandı.

Taraflar arasında gerçekleşen görüşmede iptal edilen seçimlerde 30 bin oy alan Muhammer Aydın'ın adaylıktan çekilmesi ya da DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek olup olmayacağı konuları masaya yatırılacak.

Görüşmede destek için farklı formüllerin de ele alınabileceği belirtiliyor. Görüşme sonrası taraflardan açıklama yapılması bekleniyor.
NTV
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