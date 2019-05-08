HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama
|08 Mayıs 2019 11:17
|Yazdır
İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklama:
4/1-c Sigortalılarının Borçlanma Tahsilatının Kurumlarca Kesenek Bilgi Sistemine İşlenmesine İlişkin Duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca borçlanma tahsilat bilgilerinin SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilerek e devlet veri tabanında mail adresi ve telefon numarası bulunan sigortalılara bilgilendirme mesajı gönderilmiş ve ilgili Başkanlıkça ekte sunulan duyuru yapılmıştır.
Bu itibarla;
Tarafına mesaj gönderilen hakim/savcıların borçlanma tahsilatının "Kesenek Bilgi Sistemi" programında "Borçlanma 4c Tahsilat" alanı açıldığından,söz konusu bölüme giriş yapılması için borçlanma yaptığı tarihteki görev yaptığı yer maaş mutemetliklerine başvurması,
Bundan sonra borçlanma yapacakların tahsilat bilgilerinin maaş mutemetliklerince Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan borçlanma tahsilat ekranına bilgi girişinin yapılmasının yeterli olacağı banka dekontu ya da tahsilat belgesinin ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine gerek duyulmayacağı,
Saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi
08 Mayıs 2019 11:35
|Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
08 Mayıs 2019 11:28
|TBMM'ye girişte yüz tanıma sistemi geliyor
08 Mayıs 2019 09:57
|Seyyar görev tazminatları 4 aydır ödenmiyor
08 Mayıs 2019 09:23
|Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı
08 Mayıs 2019 04:44
|Alan adı tahsisi ODTÜ'den alındı, BTK'ya verildi
08 Mayıs 2019 04:38
|Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor
07 Mayıs 2019 21:53
|LGS kılavuzunda güncelleme
07 Mayıs 2019 21:09
|Tüketiciler en çok neden şikayet etti?
07 Mayıs 2019 21:01
|İstanbul'da raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı
07 Mayıs 2019 20:53