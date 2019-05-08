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HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik olarak, bir açıklama yaptı.
 08 Mayıs 2019 11:17
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HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama

İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklama:

4/1-c Sigortalılarının Borçlanma Tahsilatının Kurumlarca Kesenek Bilgi Sistemine İşlenmesine İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca borçlanma tahsilat bilgilerinin SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilerek e devlet veri tabanında mail adresi ve telefon numarası bulunan sigortalılara bilgilendirme mesajı gönderilmiş ve ilgili Başkanlıkça ekte sunulan duyuru yapılmıştır.

Bu itibarla;

Tarafına mesaj gönderilen hakim/savcıların borçlanma tahsilatının "Kesenek Bilgi Sistemi" programında "Borçlanma 4c Tahsilat" alanı açıldığından,söz konusu bölüme giriş yapılması için borçlanma yaptığı tarihteki görev yaptığı yer maaş mutemetliklerine başvurması,

Bundan sonra borçlanma yapacakların tahsilat bilgilerinin maaş mutemetliklerince Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan borçlanma tahsilat ekranına bilgi girişinin yapılmasının yeterli olacağı banka dekontu ya da tahsilat belgesinin ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine gerek duyulmayacağı,

Saygıyla duyurulur.

Ek: SGK Duyurusu
Memurlar.Net
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