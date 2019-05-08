1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'

Fitch Ratings Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Paul Gamble:- "(İstanbul seçimleri) Buna bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar"- "Kamu finansmanı 'BB' seviyesi içerisinde güçlü. Türkiye'nin düşük borç seviyeleri nedeniyle bir dereceye kadar mali alanı mevcut"- "2018'deki şokun (spekülatif kur atağı) ardından bir dengelenme gözlemliyoruz. Bu, dikkate değer şekilde iyileşen cari açık tarafında da ortaya konuldu"- "Enflasyonun bu yıl yüzde 15 olarak gerçekleşmesini, gelecek yıl ise yüzde 10 seviyesine gerilemesini bekliyoruz"
 08 Mayıs 2019 11:24
Yazdır
'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Paul Gamble, "(23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri) Buna bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

Paul Gamble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birbirini takip eden seçimler ve politik olayların içerisinden geçtiğini ifade etti.

Gamble, "İstanbul'da olanlara bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar." dedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanacak olan yaklaşık 4 yıllık seçimsiz dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının yakından izleneceğini ifade eden Gamble, "Açıklanan Yeni Ekonomi Programı, özel sektör açısından olumlu karşılanabilecek bazı reformları içeriyor. Buna rağmen bu taahhütlerin zamanlaması ve uygulanmasına ilişkin bir kısım belirsizlikler var. Bu, 23 Haziran'ın ardından hükümetin önünde yaklaşık 4 yıllık bir seçimsiz dönem olduğu anlamına geliyor. Bizim için bu süreçte yapılanlar önemli." diye konuştu.

- "Dengelenme gözlemliyoruz"

Paul Gamble, 2018'deki şokun (spekülatif kur atağı) ardından bir dengelenme gözlemlediklerini, bunun dikkate değer şekilde iyileşen cari açık tarafında da ortaya konulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen halen ekonomik iyileşme, ekonomi politikasının istikameti ve zayıf ekonomik performansın kamu finansmanı ve bankalar üzerindeki etkileri gibi çok sayıda belirsizlik mevcut. Bu durum, cari açık alanında daralmanın yaşandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Halen Türkiye'nin yüksek seviyede dış finansman ihtiyacı var. Dış koşullarda bozulmaya karşı hassasiyet devam ediyor."

Türkiye'nin kamu finansmanı görünümüne de işaret eden Gamble, "Kamu finansmanı 'BB' seviyesi içerisinde güçlü. Kamu finansmanı, tarihsel olarak reyting için güç unsuru oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde (kamu finansmanında) zayıflayan ekonominin yansıması olan gelirler ve seçimle ilişkili teşvikler nedeniyle bir düşüş vardı. Türkiye'nin düşük borç seviyeleri nedeniyle bir dereceye kadar mali alanı mevcut." şeklinde konuştu.

- "Enflasyonun gelecek yıl yüzde 10 seviyesine gerilemesini bekliyoruz"

Fitch Ratings Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Gamble, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümünde olası pozitif değişimi tetikleyebilecek unsurlara değinirken, "Ekonomide dengelenmenin sürdürülebilir olması, not görünümünün durağana revize edilmesine neden olabilir. Cari açıkta sürdürülebilir azalma ve enflasyonda azalış bu durum için kanıt oluşturabilir." dedi.

Gamble, Türkiye'nin ekonomik projeksiyonlarına ilişkin de, "Ekonominin 2019 yılında yüzde 1,1 daraldıktan sonra 2020'de yüzde 3,1 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Enflasyonun da bu yıl yüzde 15 olarak gerçekleşmesini, gelecek yıl ise yüzde 10 seviyesine gerilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings, 3 Mayıs Cuma günü, Türkiye'nin "BB" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu ve "negatif" not görünümünün teyit edildiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti
08 Mayıs 2019 11:41		 Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu
08 Mayıs 2019 11:24
TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru
08 Mayıs 2019 11:22		 İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı
08 Mayıs 2019 11:09
TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
08 Mayıs 2019 10:59		 Dolar güne 6,16 TL ile başladı
08 Mayıs 2019 09:05
Kara yollarında durum
08 Mayıs 2019 09:01		 Silahlı kuvvetlere minyatür füze
07 Mayıs 2019 21:29
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
07 Mayıs 2019 21:25		 Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor
07 Mayıs 2019 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı11:47 - YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!11:41 - Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti11:38 - Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi11:37 - Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi11:37 - 15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım11:35 - 'Vatandaşlar iftar sonrasında rahatlıkla kan bağışlayabilir'11:35 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi11:32 - 17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında11:28 - Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
11:24 - Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu11:24 - 'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'11:23 - MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı11:22 - TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru11:17 - HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama11:09 - İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı11:06 - CHP'den DSP'ye 'destek' ziyareti11:05 - Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
BORON sıvı geliyor
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luke skywalker'ın rest çekmesi 3
sadi güven 3
Beynin zonklaması 2
Çalışma masası dağınıklığı 4
kazı kazan 1
içerisi şampiyonlar ligi gibi 1
Kaoba 3
betimleme 2
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
vatana millete hayırlı uğurlu olsun 1
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam