Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak

Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenleme çerçevesinde 15 bin TL ücreti yatıran kişilerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp tarihlerine göre 07 Kasım 2020 tarihine kadar 21 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirme süreci devam etmektedir.

Öte yandan, 30 Nisan 2019 tarihli haberimizde paylaştığımız Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen idari izinle ilgili Cumhurbaşkanlığının yazısında; " Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla ; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, 11 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek üzere aylıksız izne ayrılan kamu çalışanlarının 21 günlük askerlik hizmetini tamamladıktan sonra göreve başlamaları için ilk mesai günü 03 Haziran 2019 günü idari izne denk gelmektedir.

Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, hizmetler için asgari seviyede personel bulundurulması istense de, uygulamada bir çok kamu kurumu, yeterli personel bulundurmamaktadır. Bir kişiyi askerlik dönüşü işe başlatılmak için evrak, personel birimlerinde memur bulundurulması yetmemekte ayrıca imza yetkisinin devir edildiği bir üst yöneticinin de bulunması gerekmektedir.

Hal böyle olunca, askerden dönecek olan kamu çalışanları bir hafta gecikmeli olarak görevlerine başlayabilecektir.

Yavuz Selim KAPLAN