Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
|08 Mayıs 2019 11:38
|Yazdır
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası ile mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Çınar 101 Özel Birlik Operasyonu"nda 2 kadın teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği anımsatıldı.
Bölgedeki aramada, 2 kalaşnikof, buna ait 7 şarjör ve 7,65 çapında 195 fişek, tabanca, 4 el bombası, 2 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 30 fişek, 2 sırt çantası, el telsizi, 2 ses kayıt cihazı ve radyo bulunduğu kaydedilen açıklamada, malzemelere incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde vatandaşların da desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
08 Mayıs 2019 11:37
|FETÖ'nün SODES dolandırıcılarına 8 gözaltı
08 Mayıs 2019 10:47
|Van'da PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
08 Mayıs 2019 10:22
|Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde, cinayet silahının izine ulaşıldı
08 Mayıs 2019 10:09
|Darbe girişimi davalarında sona doğru
08 Mayıs 2019 09:02
|Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
08 Mayıs 2019 06:57
|Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2019 00:41
|Adana'da FETÖ'nün 8 mahrem imamına hapis
07 Mayıs 2019 18:20
|Sanık teğmenler, kursiyerlerin Whatsapp grubu kurduğunu reddetti
07 Mayıs 2019 18:12
|Kursiyer teğmen cephaneliğin işgalinde yer aldığı iddialarını reddetti
07 Mayıs 2019 17:33