Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
|08 Mayıs 2019 11:37
|Yazdır
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 4 zanlı hakkında beşer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen A.Y, D.A, E.I. ve S.U.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüphelilerle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelilerin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
Haklarında beşer yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2019 11:38
|FETÖ'nün SODES dolandırıcılarına 8 gözaltı
08 Mayıs 2019 10:47
|Van'da PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
08 Mayıs 2019 10:22
|Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde, cinayet silahının izine ulaşıldı
08 Mayıs 2019 10:09
|Darbe girişimi davalarında sona doğru
08 Mayıs 2019 09:02
|Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
08 Mayıs 2019 06:57
|Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2019 00:41
|Adana'da FETÖ'nün 8 mahrem imamına hapis
07 Mayıs 2019 18:20
|Sanık teğmenler, kursiyerlerin Whatsapp grubu kurduğunu reddetti
07 Mayıs 2019 18:12
|Kursiyer teğmen cephaneliğin işgalinde yer aldığı iddialarını reddetti
07 Mayıs 2019 17:33